В Самаре состоится профилактическая акция "Внимание, переезд!"

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26 августа 2021 года в 10:00 (время местное) на охраняемом переезде 1101км Куйбышевской железной дороги (город Самара, ул. Речная, в районе поселка им. Шмидта, точная локация указана на фото в приложении к приглашению) состоится профилактическая акция «Внимание, переезд!». Мероприятие направлено на профилактику нарушений правил дорожного движения. Водителям и пешеходам, пересекающим железнодорожные пути, напомнят правила поведения на железной дороге, раздадут памятки и сувениры.

В мероприятии примут участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, представители ГИБДД.