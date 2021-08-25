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В Самаре состоится профилактическая акция "Внимание, переезд!"

25 августа 2021 11:21
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В Самаре состоится профилактическая акция "Внимание, переезд!"

26 августа 2021 года в 10:00 (время местное) на охраняемом переезде 1101км Куйбышевской железной дороги (город Самара,  ул. Речная, в районе поселка им. Шмидта, точная локация указана на фото в приложении к приглашению)  состоится профилактическая акция «Внимание, переезд!». Мероприятие направлено на профилактику нарушений правил дорожного движения. Водителям и пешеходам, пересекающим железнодорожные пути, напомнят правила поведения на железной дороге, раздадут памятки и сувениры.

В мероприятии примут участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, представители ГИБДД.

Теги: акция Внимание, переезд КбшЖД

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