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В Самаре сократится количество трамваев на маршруте №20к, который перевозит граждан от улицы Фадеева до улицы Чапаевской. Вместо 11 их будет 10.

Соответствующий проект постановления опубликовала мэрия города. Изменения должны вступить в силу уже в мае 2022 года.

А на автобусных маршрутах №№ 61 и 75 транспортных средств станет больше. Эти изменения тоже содержатся в документе. Так, на маршруте №61 («ТЦ «Колизей» - Хлебная площадь») будет курсировать 12 автобусов вместо восьми. А на маршруте №75 («улица Красных Коммунаров – поселок Аэропорт-2») – шесть вместо четырех.

Помимо этого стало известно, что в планах властей – возрождение перевозок по маршруту №108 «Губернский рынок - Спорткомплекс Южный». Здесь тоже рассматривается вопрос увеличения количества транспортных средств с одного до четырех. Ранее на данном маршруте работал электробус. Теперь же речь идет об автобусах марки «НефАЗ».

Что же касается коммерческих автобусов, то их вообще могут убрать. Речь идет о маршрутах №№ №247, 266, 297. Их планируют заменить на №№347, 266 и 397. Как мы писали ранее, в пути следования по городу новые маршруты абсолютно аналогичные автобусам №247, 266, 297. А вот конечную остановку сделают за пределами Самары в Волжском районе - Совхоз «Юбилейный» (Село Черноречье), пишет ГТРК Самара.