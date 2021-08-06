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В Самаре снова перекроют ряд дорог

6 августа 2021 13:37
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В Самаре снова перекроют ряд дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы временно ограничено движение транспорта по следующим адресам:

     - в районе дома № 37 по ул. Калинина с 05:00 6 августа 2021 года до 05:00 9 августа 2021 года;

     - в районе дома № 1 по пер. Можайский с 05:00 6 августа 2021 года до 06:00 9 августа 2021 года;

     - в районе дома № 34 по ул. Красных Коммунаров с 06:00 6 августа 2021 года до 05:00 9 августа 2021 года. 

Подробно со схемами ограничения движения транспорта в зоне перекладок теплосетевых объектов можно ознакомиться в приложении.

Просим граждан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ, и планировать свои маршруты следования заблаговременно.

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