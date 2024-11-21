В Самаре с 25 ноября сократят количество рейсов в Рождествено

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В городском пассажирском предприятии сообщили об изменении движения пригородных судов.

Согласно новому расписанию, которое начнет действовать с 25 ноября, первый "омик" будет отправляться из Рождествена в 6:00 ежедневно, от речного вокзала - в 6:45.



Также запланированы рейсы в 7:30 (с заходом на Проран), в 9:00 (Проран), 11:00, 15:00, 17:00 (Проран) и 19:00.



"Омики" из Самары отправятся в 8:15 (с заходом на Проран), в 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 18:00 и 20:00.



При неблагоприятных погодных условиях расписание навигации может быть изменено, пишет Сова.