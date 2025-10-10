В Самаре с 11 октября изменится расписание движения речных судов

143

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание движения судов. Новое расписание начнёт действовать с 11 октября.

Теперь из Самары в Зольное теплоход будет отправляться один раз в день в 08:30, прибытие — в 12:15. В обратный путь из Зольного рейс запланирован на 15:00, прибытие в Самару — в 18:10.

Также изменены отправления с других причалов: от Поляны Фрунзе ежедневно в 09:30, по выходным — в 10:00; от Ширяево — ежедневно в 11:05. По субботам отправление из Самары будет в 09:30, пишет Самара-МК.