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На Волге ухудшилась ледовая обстановка. Из-за этого в Самаре решили закрыть речную навигацию.

— На Волге устанавливается ледовый покров. Движение водоизмещающих судов будет остановлено 13 декабря, — рассказали представители Самарского речного пассажирского предприятия.

При этом движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара — Рождествено пока запускать не будут, пишет 63.ру.

— Их выпустят в рейс, когда на Волге установится устойчивый ледовый покров. Ориентировочно это произойдет 15 декабря. Следите за расписанием, — пояснили сотрудники предприятия.