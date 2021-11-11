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В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда

11 ноября 2021 11:24
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В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда

В городской Администрации рассматривается вопрос о необходимости изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары. Все нюансы и подходы к реализации этой меры стали темой рабочего совещания – его провел Первый заместитель Главы города Владимир Василенко. Тщательная предварительная подготовка нужна для того, чтобы полностью  сформировать пакет предложений, которые затем будут обсуждаться в рамках Трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. 

    Отметим, что пока вопрос изменения стоимости проезда находится в проработке, но в любом случае будет принято сбалансированное решение – в тарифной линейке предусмотрят льготы для различных категорий граждан: например, школьников, студентов, пенсионеров. Причем не во всех городах страны такая возможность предусмотрена.

    Напомним, что последний раз стоимость проезда пересматривалась в 2019 году и была установлена с 1 января 2020 года. При этом были даны гарантии:  далее стоимость проезда не будет меняться в течение 2-х лет, то есть до 2022 года. Обещание городские власти сдержали.  К грядущему году мера по индексации стоимости проезда не только своевременна, но и крайне необходима.

    За истекший период изменения, произошедшие в работе транспортных предприятий, весьма существенны. Так, в связи с введением ограничительных мер для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции у всех перевозчиков снизился пассажиропоток. Предприятия находятся в сложной финансовой ситуации, поскольку пандемия сказалась на снижении выручки. Вместе с тем расходы увеличились. Это обусловлено и ростом цен на топливо и другие горюче-смазочные материалы, на электроэнергию, на запчасти. Помимо этого, перевозчики постоянно пополняют запасы средств защиты органов дыхания и препаратов для усиленной мойки и дезинфекции подвижного состава; закуплены и до конца ноября будут установлены рециркуляторы очистки воздуха во всех видах городского пассажирского транспорта (рециркуляторами уже оснастили все станции метрополитена). 

    Частично указанные потери компенсируются субсидиями из бюджетов различных уровней, но даже с учетом этого недополученные доходы транспортных предприятий велики: например, в 2020 году суммарно они составили свыше 400 миллионов рублей.

    Финансовая составляющая оказывает прямое влияние и на кадровый состав. Неконкурентоспособная заработная плата является основной причиной «оттока» персонала – такой вывод сделан на основании причин, озвученных работниками при увольнении по собственному желанию.    Данные обстоятельства совокупно побудили к инициированию городским Департаментом транспорта работы по формированию предложений с целью установления новых тарифов на период с 2022 года. Работа организована в соответствии с действующим порядком. У перевозчиков запрошены тарифные дела. Выполнен анализ расчетов для определения оптимальных тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте. Ситуацию в Самаре сравнили с другими городами, в которых, в том числе, цены на проезд уже подняли или такие намерения заявлены в ближайшей перспективе. 

    В последующем на основании подготовленных материалов будут сформированы и представлены на согласование Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г. о. Самара предложения по установлению тарифов, актуальных со следующего года.

    В отрасли нацелены на продолжение реализации действующих проектов и разработке новых, в том числе, связанных с обновлением и оснащением подвижного состава, строительством трамвайных путей с монтажом автоматических стрелочных переводов, подготовкой базы для формирования транспортно-пересадочных узлов, развитием подземного общественного электротранспорта и др.

   

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