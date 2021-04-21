В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной

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На Московском шоссе планируют сделать дополнительные выезды для автомобилистов.

Во время ремонта подрядчикам предстоит расширить разворотное кольцо на Революционной. Также им необходимо обустроить дополнительный выезд с дублера перед улицей Жигулевской.

Ремонт Московского шоссе стартовал 1 апреля 2021 года. Подрядчики приводят в порядок участок от Мичурина до проспекта Кирова. Всего же им предстоит обновить около 8 километров дороги.

Специалисты работают сразу на нескольких участках одновременно. Рабочие уже перенесли световые опоры на пересечении с проспектом Масленникова и приступили к обустройству переходно-скоростной полосы для правого поворота на этом перекрестке. Параллельно подрядчики занимаются переносом ливневки на пересечении с улицей Авроры. Кроме того, на перекрестке Московского шоссе и Врубеля восстановили дорожное покрытие на трамвайных путях.

— В последний раз Московское шоссе ремонтировали в 2015 году. И в декабре 2020 года истек гарантийный срок на верхний слой покрытия, поэтому сейчас его необходимо заменить по новым ГОСТам, с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. По нормативу и с учетом трафика гарантия составляет три года, — рассказала главный специалист Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Оксана Волохова.

Перед началом этого этапа работ подрядчикам предстоит убрать старый слой асфальта. В течение трех недель они будут фрезеровать покрытие. Но новый слой рабочие планируют начать укладывать уже через две недели. По предварительным подсчетам, этот этап ремонта закончат в июне.

Несмотря на то что подрядчикам предстоит привести в порядок большой участок Московского шоссе, ремонт почти не помешает водителям: основные работы дорожники ведут по ночам, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com