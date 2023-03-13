В Самаре пустили в объезд несколько автобусов

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Утром в понедельник, 13 марта, в областной столице скорректировали два автобусных маршрута.

— Из-за неудовлетворительного дорожного покрытия на Зубчаниновском шоссе в объезд поедут автобусы № 27 и 75. Новый маршрут: Зубчаниновское шоссе — Физкультурная — Кузнецкий переулок и далее в направлении города, — рассказали представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ», которая обслуживает муниципальные автобусные маршруты.

Скорее всего, проблема возникла из-за недавнего резкого потепления и обильного таяния снега, из-за которого Самара местами стала похожа на водоем, пишет 63.ру.