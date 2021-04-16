В Самаре проверят пользователей каршеринговых сервисов

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Сотрудники самарской Госавтоинспекции взяли под особый контроль соблюдение правил дорожного движения автомобилистами, осуществляющими передвижение на арендованных автомобилях.

Зачастую водители имеют ложное представление о том, что инспектор ДПС не станет останавливать для проверки каршеринговый транспорт, а значит можно сесть за руль и в состоянии опьянения.

В период с 1 по 11 апреля автоинспекторами проверено 483 арендованных подобным способом автомобилей. В результате к административной ответственности привлечено более 150 водителей. За управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения к ответственности привлечено восемь автолюбителей, вынесено 40 постановлений об административном правонарушении за нарушение правил применения ремней безопасности и более 120 иных нарушений ПДД.

Уважаемые автомобилисты! Нарушение правил дорожного движения недопустимо, независимо от того, на каком транспорте вы передвигаетесь и в каком качестве вы принимаете участие в дорожном движении.