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В Самаре проверили работу автобусного маршрута № 37

28 марта 2023 19:34
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Выездной мониторинг помогает также определить меры, необходимые для улучшения ритмичности работы транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров в целом.

Сегодня, 28 марта, состоялась выездная проверка работы автобусов на льготном муниципальном маршруте № 37. В контрольном мероприятии участвовали сотрудники Департамента транспорта Администрации Самары и представители перевозчика.

«Дополнительно организовали выездную проверку, чтобы наглядно оценить работу маршрута, услышать отзывы о его работе от пассажиров», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Выездной мониторинг помогает также определить меры, необходимые для улучшения ритмичности работы транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров в целом.

«Если у пассажиров возникает необходимость в дополнительных рейсах, особенно в утренние и вечерние часы пик, проанализируем, в какие промежутки времени такие рейсы нужно организовать, как сделать маршрут более удобным для пассажиров», – подчеркнул Юрий Тапилин.

В процессе проведения выездной проверки маршрута № 37 перевозчик отметил, что интервалы (за исключением случаев задержек, связанных с дорожным фактором) выдерживаются, пассажиры знают, куда обратиться, чтобы оперативно сообщить о своих пожеланиях и замечаниях, найти оставленную в транспорте вещь.

По результатам более детального изучения ритмичности работы маршрута, наиболее востребованных по времени рейсов, наполняемости салонов в пиковые часы и заторовой ситуации на улично-дорожной сети будет рассмотрен вопрос о внесении дополнений в работу маршрута.

Выездные мониторинговые мероприятия будут организованы на постоянной основе, с охватом все большего количества маршрутов.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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