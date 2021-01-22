В Самаре проведут рейд для выявления пьяных водителей

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В предстоящие выходные дни на территории Самары пройдёт профилактический рейд «Контроль трезвости».

В выходные дни дороги города находятся под усиленным контролем сотрудников ГИБДД. К обеспечению дорожной безопасности присоединяются гражданские активисты общественного объединения «Ночной патруль».

Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными, ведь пьяный водитель создает угрозу для всех участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения будьте предельно внимательны и осторожны не нарушайте Правила, Госавтоинспекция города Самара желает вам удачного дня и безопасных дорог!