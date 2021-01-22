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В Самаре проведут рейд для выявления пьяных водителей

22 января 2021 11:59
49
В Самаре проведут рейд для выявления пьяных водителей

В предстоящие выходные дни на территории Самары пройдёт профилактический рейд «Контроль трезвости». 

В выходные дни дороги города находятся под усиленным контролем сотрудников ГИБДД. К обеспечению дорожной безопасности присоединяются гражданские активисты общественного объединения «Ночной патруль».

Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными, ведь пьяный водитель создает угрозу для всех участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения будьте предельно внимательны и осторожны не нарушайте Правила, Госавтоинспекция города Самара желает вам удачного дня и безопасных дорог!

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В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
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21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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