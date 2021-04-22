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В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу

22 апреля 2021 12:52
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В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу

Специалисты Главгосэкспертизы России рассмотрели проект первого этапа строительства станции метро «Самарская». Об итогах сообщил врио главы регионального Минстроя Сергей Пичушкин.

— Документы по подготовке территории для размещения станции и благоустройства получили положительное заключение, — рассказал чиновник.

Однако строительство новой станции метро в Самаре планируют начать не раньше 2023 года. До этого времени из регионального бюджета не могут выделить необходимую сумму на работы. По предварительным оценкам Минстроя, обустройство «Самарской» потребует 6,7 миллиарда рублей.

Известно, что тоннель для новой станции метро будут прокладывать под улицей Самарской на участке от Полевой (в районе «Макдоналдса») до Самарской площади. Подрядчикам предстоит переложить водопровод, канализацию и теплосети. Кроме того, на подготовительном этапе работ строителям необходимо будет обустроить защитный экран из стальных труб. Он будет располагаться под трамвайными путями в районе пересечения Полевой и Самарской. Предполагается, что в этом месте тоннель будут рыть закрытым способом.

А вот на самой Самарской котлован будут рыть уже открытым способом. Его общая площадь составит 1900 квадратных метров. При этом, как утверждают в Минстрое региона, работы будут идти постепенно. Однако потребуется перекрывать движение по Самарской, а для водителей организуют объезды.

Сама же станция будет располагаться на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. По проекту ее сделают небольшой, с двумя вестибюлями. Протяженность платформы составит 104 метра. Для пассажиров сделают четыре наземных павильона с лестницами. Эскалаторов на станции ставить не планируют, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания метро строительство транспорт

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