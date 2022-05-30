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В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте 

30 мая 2022 15:51
80
За прошлую неделю организовали 80 выездных проверок. Результаты всех проверок в обязательном порядке документируются.

Количество рейдов в целях контроля за соблюдением масочного режима во всех видах общественного транспорта – трамваях, троллейбусах, автобусах, включая маршрутные такси, а также метро – не снижается.

Так, работая в режиме усиления, за прошлую неделю организовали 80 выездных проверок. Результаты всех проверок в обязательном порядке документируются.
 
С начала таких рейдов, то есть с сентября 2020 года, проведено уже 5 140 проверок, по результатам которых составлено 2 056 административных материалов. 
 
Проверяющие также обращают внимание на то, что для повышения эффективности средство защиты органов дыхания должно плотно прилегать к лицу, закрывая и рот, и нос. Снимать маску нельзя до конца поездки, а надевать рекомендуется еще перед входом в салон и оплатой проезда.

 

Фото:   администрация Самары

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