В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте 

80

Количество рейдов в целях контроля за соблюдением масочного режима во всех видах общественного транспорта – трамваях, троллейбусах, автобусах, включая маршрутные такси, а также метро – не снижается.

Так, работая в режиме усиления, за прошлую неделю организовали 80 выездных проверок. Результаты всех проверок в обязательном порядке документируются.



С начала таких рейдов, то есть с сентября 2020 года, проведено уже 5 140 проверок, по результатам которых составлено 2 056 административных материалов.



Проверяющие также обращают внимание на то, что для повышения эффективности средство защиты органов дыхания должно плотно прилегать к лицу, закрывая и рот, и нос. Снимать маску нельзя до конца поездки, а надевать рекомендуется еще перед входом в салон и оплатой проезда.

Фото: администрация Самары