В Самаре продолжается генеральная уборка в подвижном составе общественного транспорта

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В рамках месячника по благоустройству большое внимание уделяется чистоте подвижного состава общественного транспорта.



Для комплексной наружной очистки все автоматические мойки, находящиеся в депо, работают на полную мощность. Также после зимней эксплуатации вручную приводят в порядок салоны городского пассажирского транспорта.



Внимание уделяется всем поверхностям, не только контактным – в том числе «завалинкам» и потолкам. В этом году было дополнительно закуплено 5 мобильных моек высокого давления, чтобы облегчить труд людей, задействованных в уборке.

Комплексная очистка подвижного состава начинается с наружных водных процедуры с помощью автоматического щеточного оборудования, следующий этап – уборка в салоне вручную.



Во время влажной уборки в салоне, прежде всего, протираются подоконники, окна, форточки, затем сиденья и поручни. С мягкой обивки щетками убираем пыль. Завершающий этап – мойка потолка и пола. Все операции выполняются с тем расчетом, чтобы к выходу трамвая на маршрут поверхности успели высохнуть.



Для работ используются моющие и дезинфицирующие средства, одобренные к применению Роспотребнадзором.



Большое внимание уделяется и текущему ремонту техники.

Специалисты чинят узлы и агрегаты, подкрашивают кузова и салонные элементы, готовят подвижной состав к прохождению ТО.



В дальнейшем сотрудникам МП «Трамвайно-троллейбусное управление» предстоит также очистить опоры контактной сети, в том числе от незаконных рекламных листовок, размещенных горожанами, и нанести на опоры специальное антивандальное покрытие.

Фото: администрация Самары