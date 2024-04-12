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В Самаре продолжается генеральная уборка в подвижном составе общественного транспорта
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В Самаре продолжается генеральная уборка в подвижном составе общественного транспорта

12 апреля 2024 21:26
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Для комплексной наружной очистки все автоматические мойки, находящиеся в депо, работают на полную мощность.

В рамках месячника по благоустройству большое внимание уделяется чистоте подвижного состава общественного транспорта. 
 
Для комплексной наружной очистки все автоматические мойки, находящиеся в депо, работают на полную мощность. Также после зимней эксплуатации вручную приводят в порядок салоны городского пассажирского транспорта. 
 
Внимание уделяется всем поверхностям, не только контактным – в том числе «завалинкам» и потолкам. В этом году было дополнительно закуплено 5 мобильных моек высокого давления, чтобы облегчить труд людей, задействованных в уборке. 

Комплексная очистка подвижного состава начинается с наружных водных процедуры с помощью автоматического щеточного оборудования, следующий этап – уборка в салоне вручную. 
 
Во время влажной уборки в салоне, прежде всего, протираются подоконники, окна, форточки, затем сиденья и поручни. С мягкой обивки щетками убираем пыль. Завершающий этап – мойка потолка и пола. Все операции выполняются с тем расчетом, чтобы к выходу трамвая на маршрут поверхности успели высохнуть. 
 
Для работ используются моющие и дезинфицирующие средства, одобренные к применению Роспотребнадзором. 
 
Большое внимание уделяется и текущему ремонту техники. 
Специалисты чинят узлы и агрегаты, подкрашивают кузова и салонные элементы, готовят подвижной состав к прохождению ТО. 
 
В дальнейшем сотрудникам МП «Трамвайно-троллейбусное управление» предстоит также очистить опоры контактной сети, в том числе от незаконных рекламных листовок, размещенных горожанами, и нанести на опоры специальное антивандальное покрытие.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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