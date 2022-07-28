В Самаре продлили ограничения движения по улице Революционной

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В областном центре продлили ограничения по улице Революционной. Это связано с подготовкой к отопительному сезону и необходимостью продолжения работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Маломосковской.

Ограничения начали действовать с 22:00 21 июля 2022 года. Они продлятся до 06:00 1 августа 2022 года. В указанный период времени проехать нельзя будет на участке улицы Революционной от Московского шоссе до улицы Маломосковской.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проведению работ на теплотрассах и заранее продумывать маршруты своего следования.