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В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»

17 декабря 2024 11:35
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В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»

С 20 декабря в областной столице прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено». Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании и по телефонам: 8(846)222-93-37, 89170114221. Будьте внимательны при планировании поездки! — обратились к горожанам в СРПП.

Также скорректировано расписание переправы через Волгу. Изменения касаются маршрута в Рождествено, пишет 63.ру.

— С 16 декабря на линии «Самара-Рождествено» меняется расписание. Заходить на остановочный пункт «Проран» суда будут по пути из Самары. Будьте внимательны при планировании поездок, — сообщается на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

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