В Самаре предусмотрены мероприятия по закупке 152 новых автобусов

177

В ходе прямой линии, освещая транспортные проблемы, врио губернатор Вячеслав Федорищев коснулся вопросов пополнения автобусного парка в Самаре и других муниципалитетах региона, пишет Волга Ньюс.

"Только по Самаре предусмотрены мероприятия по 152 новым автобусам. По Тольятти тоже: уже выделено 400 млн дополнительно на закупку 13 автобусов и четырех троллейбусов. Это контракты, которые будут обеспечивать не только саму закупку, но еще и эксплуатацию, чтобы транспорт всегда был в хорошем состоянии", — сказал врио губернатора.

Вячеслав Федорищев напомнил, что в Сызрани с помощью мер федеральной поддержки уже закуплено 76 новых автобусов. Дополнительно, за счет этого же механизма, 183 автобуса будут направлены на все муниципальные образования.

"Это лишь первые шаги. Надо еще говорить и про метро, поскольку там тоже требуется капитальный ремонт вагонов, мы его уже сейчас предусмотрели. Надо наводить порядок в маршрутках. Причем именно — "наводить порядок", сейчас его там нет. Все это знают, это не секрет", — добавил он.

Также врио губернатора озвучил планы по внедрению единой прозрачной транспортной схемы.

"Вопросы — не только в состоянии самого парка, но и в том, какие маршруты у нас есть. Например, в Новокуйбышевске давно закрыли автовокзал. Люди зимой и летом под открытым небом, в снегу под солнцем. Да, там есть навес, но его недостаточно, а ведь иногда приходится ждать транспорта часами. Конкретно там мы приняли решение, автовокзал сейчас восстанавливаем. Межмуниципальные маршруты тоже будем вводить, потому что пока есть только частные, и они вызывают большие вопросы. Тут целый комплекс нужно анализировать в самых разных современных системах. Это нам только предстоит. Решения нельзя принимать "с кондачка", нужно все внимательно выверить", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Он также добавил, что аналитику уже заказали. В настоящее время несколько системных институтов занимаются проработкой транспортного вопроса, а к 10 августа правительству Самарской области будет представлен масштабный анализ ситуации, "конкретные комплексные решения по маршрутам, сетям и так далее".

"Отталкиваясь от этой системы, продолжим заниматься вопросом, которым уже занимаемся", — заключил врио губернатора.