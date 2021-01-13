В Самаре предложили запустить электробус по маршруту №37

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Специалисты РосдорНИИ представили несколько предложений по изменению маршрутной сети в Самаре. Они касаются интеграции наземного транспорта и метро, корректировки существующих маршрутов и введения нового транспорта.



Трассы городских маршрутов предлагают изменить таким образом, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться на метро. Также рекомендуется исключить ряд маршрутов, которые дублируют линию подземки.



Еще одно предложение - корректировка схемы движения автобуса № 2. Его планируют пустить поближе к домам на улице Ерошевского. Сейчас местным жителям приходится проходить более 500 метров до ближайшей остановки.



Также в Самаре хотят расширить сеть электробусов. Пока такая машина в городе всего одна. Она курсирует по 108-му маршруту - от Губернского рынка до Южного города. Еще один электробус предлагают пустить по маршруту № 37, на котором сейчас работают только автобусы. Он проходит от 14-го микрорайона до Хлебной площади.



Все эти предложения министерство строительства региона планирует представить на ближайшем заседании Градсовета под руководством губернатора Самарской области, сообщает Сова.инфо.

Фото: bkm.by