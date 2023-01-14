В Самаре предложили сократить автобусный маршрут

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В ближайшее время в Самаре могут пересмотреть режим работы одного из популярных автобусных маршрутов. Об этом можно судить из документов, опубликованных на сайте мэрии областной столицы.

— В адрес департамента транспорта поступило заявление от перевозчика с корректировкой маршрута № 67 (Северное шоссе — Железнодорожный вокзал). Здесь предлагается изменить схему движения отдельных рейсов при направлении «в город» и запускать их от остановки «Новая Самара», — говорится в опубликованных документах.

Как утверждают представители департамента транспорта, это связано с большим потоком пассажиров именно на этом участке маршрута. Поэтому чиновники и перевозчик предлагают скорректировать работу автобусов, и отправлять часть машин именно с этой остановки, а не с конечной. Таким образом, немного сократится путь, который делают водители во время рейса. При этом в обратном направлении никаких изменений не планируется.

Предложение перевозчика и дептранса уже прошло стадию публичных обсуждений. Они проходили с 16 декабря 2022 года до 5 января 2023 года. В них могли принять участие все желающие. Теперь документ проходит необходимые антикоррупционные экспертизы. После его предоставят на утверждение, пишет 63.ру.