В Самаре предлагают ужесточить нормативы по количеству парковок

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С 4 августа в Самаре стартовали общественные обсуждения на предмет увеличения норматива парковок.

Соответствующие изменения предполагается внести в статью 14 Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Ранее в зонах Ц-1.2 и Ц-1.4 (подзоны многофункциональной зоны в границах исторического поселения), Ж-3.1 и Ж-4.1 (подзоны зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами) норматив был 0,25 и 0,7 на квартиру, соответственно. Теперь на этих территориях норматив парковок предлагают сделать один к одному.

В ПЗЗ уточняется, что подзоны Ж-3.1 и Ж-4.1 вводятся в целях стимулирования развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилым фондом, а подзоны Ц-1.2 – Ц-1.6 - для завершения строительства проблемных объектов, реализации прав обманутых дольщиков в границах исторического поселения.

Общественные обсуждения проекта изменений в ПЗЗ проходят до 1 сентября, пишет Волга Ньюс.