В Самаре появятся два новых автобусных маршрута

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Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, маршрут № 90 будет следовать от "Парка дружбы народов" через автостанцию "Аврора", улицы Алексея Толстого, Пионерскую, Куйбышева, передает sovainfo.ru.

А автобус № 91 - от Грозненской до НФС через улицу Фасадную, Кряж, Софийскую площадь, Филармонию, площадь Куйбышева, станцию метро "Алабинская", Третьяковскую галерею, Постников овраг, ДК "Современник", пионерлагерь "Ракета".

Новые маршруты появились благодаря вмешательству главы региона Вячеслава Федорищева. Он быстро отреагировал на просьбы жителей, отмечает Хинштейн.