В Самаре появится скоростной трамвай

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Трамвайные пути для скоростного трамвая будут построены на нескольких улицах. Прежде всего – на проспекте Карла Маркса. Их протяженность составит 14 километров. Окончание строительства намечено на 2030 год. К этому же году на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе появится новое трамвайное депо на 100 вагонов.

Также через 8 лет пути для скоростного трамвая должны пойти по улицам Авроры и Гагарина. А к 2040 году новые рельсы построят по другим улицам. Это:

- ул. Ново-Садовая,

- ул. Ташкентская,

- ул. Советская,

- ул. Победы,

- проспект Кирова.

Такие данные содержатся в новом Генплане Самары. В главном градостроительном документе Самары содержатся сведения и о строительстве транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Его собираются открыть через 8 лет. Данный комплекс будет обслуживать пассажиропоток в междугородном и пригородном направлениях, пишет ГТРК Самара.