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В Самаре после жалобы в прокуратуру увеличат число рейсов в Рождествено

10 июня 2025 11:48
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В Самаре после жалобы в прокуратуру увеличат число рейсов в Рождествено

На самарский общественный транспорт пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ. Объектом недовольства местной жительницы стали перевозки по пригородным речным маршрутам.

Заявительница пожаловалась на маршрут Самара (Речной вокзал) — село Рождествено. Разобраться в ситуации поручили Приволжской транспортной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка показала, что востребованность маршрута не обеспечивается нужным количеством рейсов. За период навигации 2025 года пассажирооборот на маршруте уже составил больше 60 тысяч человек, пишет 63.ру.

«По требованию Приволжской транспортной прокуратуры региональный Минтранс увеличил количество ежедневных рейсов с 14 до 32, а время хождения судов продлили до 21:00», — сообщили в Генпрокуратуре.

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