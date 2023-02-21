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23 февраля 2023 года в 16:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Динамо». Для удобства зрителей традиционно повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена».

К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона. Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется, сообщает горадминистрация.

Фото: администрация Самары