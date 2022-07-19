В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска

78

В 63 регионе подытожили визит делегации министерства промышленности Республики Беларусь, которая посетила Самарскую область на прошедшей неделе. Встал вопрос о предоставление городского транспорта для перевозок пассажиров белорусского производства. Об этом сообщили в мэрии.

По словам замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Калинина, обсуждалась возможность покупки троллейбусов, маршрут которых мог бы следовать из Самары в Южный город и Новокуйбышевск. Также гости и местные власти рассмотрели варианты сотрудничества по ремонту трамваев.

Сейчас необходимо продумать маршруты, рассчитать цены и оценить возможности ремонтных мастерских. Тогда появится понимание того, насколько транспортная инфраструктура готова принять электрический транспорт, пишет ГТРК Самара.