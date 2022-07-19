Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самарской области общее количество электронных подписей, выданных в налоговых органах региона, составило 37030 экземпляров
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
В У МВД Тольятти отметили 50-летие со дня образования подразделения
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска

19 июля 2022 12:51
78
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска

В 63 регионе подытожили визит делегации министерства промышленности Республики Беларусь, которая посетила Самарскую область на прошедшей неделе. Встал вопрос о предоставление городского транспорта для перевозок пассажиров белорусского производства. Об этом сообщили в мэрии.

По словам замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Калинина, обсуждалась возможность покупки троллейбусов, маршрут которых мог бы следовать из Самары в Южный город и Новокуйбышевск. Также гости и местные власти рассмотрели варианты сотрудничества по ремонту трамваев. 

Сейчас необходимо продумать маршруты, рассчитать цены и оценить возможности ремонтных мастерских. Тогда появится понимание того, насколько транспортная инфраструктура готова принять электрический транспорт, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь
06 июля 2022, 11:13
В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь
Возвращение входа через переднюю дверь — инициатива «Самара Авто Газ». Транспорт
1070
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
29 июня 2022, 10:42
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
Корректировки внесли из-за проведения капитального ремонта пути № 6004. Транспорт
1129
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
29 июня 2022, 09:37
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
На пересечении улиц Молодогвардейской и Ульяновской идут работы по техническому перевооружению теплотрассы. Транспорт
1360
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
78
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
328
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1167
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
640
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1073
Весь список