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В Самаре планируют вернуть движение трамваев до Хлебной площади

30 января 2023 11:02
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В Самаре планируют вернуть движение трамваев до Хлебной площади

Представители департамента транспорта Самары заявили, что вопрос возобновления движения трамваев до Хлебной площади не потерял актуальность.

"Почему не вернули обратно трамваи на хлебную площадь после строительства Фрунзенского моста?", — поинтересовались накануне жители в телеграм-канале дептранса.

"Вопрос не потерял актуальность. После официальной сдачи моста Минтрансом будем работать над восстановлением линии", — ответили представители ведомства.

Планы восстановить движение трамваев до Хлебной площади были озвучены еще в 2020 году. Ожидалось, что это произойдет в 2022 году, пишет Волга Ньюс.

Напомним, на время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути на ул. Фрунзе были демонтированы. Новые рельсы планировали положить дальше от моста и возобновить движение трамваев до Хлебной площади одновременно с окончанием его строительства.

Теги: Городской транспорт

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