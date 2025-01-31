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В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений

31 января 2025 10:26
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В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
 

В четверг, 30 января, в Правительстве Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная развитию общественного транспорта в Самарской области. Одна из тем - обновление подвижного состава в областной столице и инфраструктуры, пишет Сова.

На встрече проговорили про развитие всех видов транспорта, в том числе автобусных перевозок. Так, за последние два года в областной столице вышли на рейсы 300 новых автобусов.

Всего по городу курсирует более 500 единиц транспорта. Так, в январе новые "Лотосы" вышли на шесть маршрутов.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов сообщил, что обновление будет продолжено. Он отметил, что часть нагрузки с автомобильного транспорта снимется, когда трамвайная сеть будет работать в городе на полную мощность.

- Нужно будет в этом моменте перераспределять маршруты автобусных направлений, где они дублируют трамвай. Это даст возможность переноса автобусов на другие маршруты.

Он подчеркнул, что для создания комфортного передвижения по городу нужен точный и постоянный расчет.

- Мы должны математически рассчитать емкость подвижного состава, который необходим для перевозки пассажиров. Каждый год он уточняется и меняется.

В приоритете - транспорт большой вместимости:

- С одной стороны, мы сократим количество штук, а с другой - увеличим емкость перевозки, - отметил он.


Сейчас остро стоит вопрос с транспортной доступностью спальных районов севера и юга Самары, которые активно развиваются как в черте города, так и в Волжском районе.

- У нас еще стоит вопрос по организации коротких (межмуниципальных) маршрутов. Чем короче маршрут, тем удобнее ехать, если вам не нужно в центр Самары. Это то, что уже можно организовать сейчас, не дожидаясь документов и планирования.

Еще одна большая тема - развитие транспортной инфраструктуры. Пока работа транспорта не отлажена в полной мере, многим приходится подолгу ждать автобусов и трамваев. Сергей Карпов отметил, что этот вопрос уже тоже решается.

- То, что касается остановок, это то, что сейчас дополнительно вошло в новые национальные проекты в рамках транспортной недели. Сейчас вводятся определенные стандарты. Должно быть тепло, где холодно, и прохладно, где жарко. В стандарте это все будет прописано, мы тоже к какому-то придем, исходя из наших климатических особенностей.

Министр отметил, что уже обсуждается замена существующих остановок на новые павильоны, которые будут отвечать минимальным требованиям: транспортная безопасность, кнопка вызова полиции, камера наблюдения, одним словом речь, идет о безопасности.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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