В Самаре перенесли две остановки общественного транспорта

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В Самаре перенесли сразу две остановки общественного транспорта в разных частях города. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Так, в Куйбышевском районе в связи со строительством 2 этапа Фрунзенского моста, транспорт будет останавливаться на пункте «Кряж» напротив дома № 7 по ул. Уральской. Остановка «Кряж» (напротив дома № 10 по Ново-Куйбышевскому шоссе) ликвидирована.

Еще одно нововведение касается пассажиров, чей маршрут проходит через улицу Ново-Садовая. В связи с работами по возведению эстакады, остановка общественного транспорта оборудована около завода имени А.М. Тарасова, при следовании по дублеру Ново-Садовой в сторону Советской Армии от улицы Шверника, пишет ГТРК Самара.