В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня

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В Самаре на этой неделе ограничат движение по двум улицам в рамках масштабной подготовки к следующему отопительному сезону.

В пятницу 11 июня в городе полностью перекроют на несколько дней улицу Авроры в районе пересечения с Печерской и улицу Мориса Тореза на пересечении с улицей Мяги. Там нельзя будет проехать с 00:00 11 июня до 05:00 15 июня.

Первый участок администрация города предлагает объезжать по улицам Гагарина, Революционной, Советской Армии, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Гаражной. Второй - по улицам Партизанской, Гагарина, Революционной, Волгина, Аэродромной.

В период ограничений изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №35 поедут по улице Дыбенко, Революционной, Аэродромной, Авроры и далее как обычно. Автобусы № 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215, 56, 99 - по улице Дыбенко, Революционной, Гагарина и затем - по обычному маршруту, пишет Самру.ру.

Напомним, с 12 по 14 июня самарцы будут отдыхать из-за празднования Дня России, поэтому большая часть периода ограничений придется на выходные дни. Перекрытие необходимо в связи с необходимостью переложить трубы через проезжую часть.