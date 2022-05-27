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В Самаре перекроют еще один участок улицы Ново-Садовой

27 мая 2022 09:55
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В Самаре перекроют еще один участок улицы Ново-Садовой

В предстоящие выходные дни в Самаре изменят схему движения транспорта. Это связано с перекрытием еще одного участка улицы Ново-Садовой.

— С 07:00 28 мая до 06:00 30 мая ограничат движение транспорта по основному ходу дороги от Потапова до Советской Армии. Машины перенаправят на дублер, — сообщили в правительстве Самарской области.

По словам чиновников, ограничения движения связаны с дорожными работами в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой. Речь идет о строительстве многоуровневой развязки, из-за чего уже перекрыт значительный участок Ново-Садовой. Путепровод начинается у ДК «Современник» и будет заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. Он готов на 60%, пишет 63.ру.

На путепроводе организуют шесть полос движения — по три в каждую сторону. Также подрядчик должен будет обустроить тротуары и осуществить озеленение, установить освещение. Предполагается, что эстакада соединит потоки транспорта, которые следуют из спальных районов Самары в центр города. Также новая дорога позволит увеличить пропускную способность центральных городских трасс Ново-Садовой и Московского шоссе.

 

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