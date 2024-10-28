В Самаре отменили теплоходные прогулки по Волге с 28 октября

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С понедельника, 28 октября 2024 года, в Самаре произошло сразу несколько изменений, связанных с прогулками и перевозками по Волге. Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

«С 28 октября полуторачасовые прогулки по Волге отменяются», – рассказали в пресс-службе.

Также закрываюся восемь остановочных пунктов. Судя больше не будут перевозить пассажиров в Зольное, Богатырь, Подгоры, Шелехметь, Винновку. Не получится попасть по Волге на Солнечную и Гаврилову поляны, Нижний пляж, пишет Самара-КП.

Напомним, в летний период прогулки по Волге проводились ежедневно на теплоходах типа «Москва». Суда отходили от Речного вокзала. А 13 октября в Самаре завершилась навигация скоростных судов «Валдай», они перевезли почти 60 тысяч пассажиров.