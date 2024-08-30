В Самаре открыли движение трамваев по Ново-Садовой

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В пятницу, 30 августа, в Самаре возобновили движение общественного транспорта по Ново-Садовой. Открытия участка путей от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной пассажиры ждали несколько месяцев, пишет 63.RU.

Трамвайное сообщение в этой части города остановили перед майскими праздниками. На время ремонта представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) скорректировали схему движения нескольких трамваев. А в качестве компенсации от Демократической до завода Тарасова пустили бесплатные автобусы.

Ожидалось, что работы на объекте закончат еще два месяца назад, 30 июня. Но, несмотря на бодрое начало ремонта, процесс затянулся. А потом чиновники и вовсе перенесли открытие движения на конец августа. Правда, и в этом случае не обошлось без неприятностей. Сначала с рельсов сошел служебный трамвай, а потом дату запуска сдвинули еще на несколько дней.

И в итоге движение общественного транспорта по отремонтированному участку стартовало в пятницу, 30 августа. Об этом сообщили представители профильного департамента.

А в следующем году городские власти планируют привести в порядок следующий участок Ново-Садовой. Мэр Самары Елена Лапушкина подтвердила, что ремонт путей от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова всё же состоится.