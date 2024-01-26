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Проблему решить могло бы строительство новых поперечных связей, например, между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, улицы 22 партсъезда.

В Самаре определили самые загруженные участки магистралей. Наиболее сложным

для проезда признано пересечение Московского шоссе и Ново-Вокзальной улицы. Именно его определила интеллектуальная транспортная система с учетом показателей детекторов движения транспорта, установленных на светофорах.

По данным этой системы, трафик на Московском шоссе сейчас составляет 120 тысяч машин в сутки.

Причиной загруженности участка стало не только то, что эту дорогу пересекают трамвайные пути, но и отсутствие достаточного числа развязок.

Следующий полноценный «поперечник» – улица Советской Армии.

Частично разгрузить этот перекресток в направлении «в город» поможет строительство новых поперечных связей, например, между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, улицы 22 Партсъезда, сообщили 25 января 2024 года в пресс-службе облправительства, пишет СитиТраффик.