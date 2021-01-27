В Самаре около лыжной базы "Чайка" временно ограничат движение из-за соревнований

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» на территории города Самара с 07:00 до 16:30 30 января 2021 года будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от лыжной базы ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут следования, сообщает горадминистрация.