В Самаре около лыжной базы "Чайка" временно ограничат движение из-за соревнований

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» на территории города Самара с 07:00 до 16:30 30 января 2021 года будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от лыжной базы ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут следования, сообщает горадминистрация.
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
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