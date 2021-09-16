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В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова

16 сентября 2021 13:08
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В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по техническому перевооружению теплотрассы ограничение движения транспорта по улице Агибалова на участке от улицы Красноармейской до улицы Рабочей временно ограничено движение до 06:00 25 сентября 2021 года.

В связи с этим перевозки общественным транспортом осуществляются по временным схемам. Городской электрический наземный транспорт (троллейбусы) едет следующим образом:

- №№ 4, 12, 15, 17, 20 – по укороченному маршруту до остановочного пункта «Губернский рынок» по улицам Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее – по своим маршрутам;

- №№ 6, 16 – в направлении площади Революции – по улицам Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской, далее – по своим маршрутам.

Кроме того, по скорректированным трассам следуют автобусы маршрутов №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295, 50, 266

Просим горожан с пониманием относиться к необходимости проведения работ и обращаем внимание на необходимость заранее планировать свои поездки.

 

Теги: В центре внимания городской транспорт ограничение движения

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