В Самаре ограничат движения транспорта во время спортивных мероприятий по велоспорту

140

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных мероприятий по велоспорту на территории города Самара с 08:00 до 16:00 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных участках дорог с 00:00 до 16:00 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения в вышеуказанные дни можно ознакомиться в приложении.