Объём перевозок грузов по МТК «Север – Юг» с полигона Куйбышевской железной дороги увеличился на 2% по итогам 9 месяцев 2026 года

Куйбышевская железная дорога продемонстрировала положительную динамику грузопотоков по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг». За январь – сентябрь 2026 года с полигона магистрали было отправлено 817,6 тыс. тонн грузов, что на 2% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что рост объёмов перевозок по коридору «Север – Юг» подтверждает его стратегическую значимость для расширения внешнеэкономических связей Российской Федерации.

Куйбышевская магистраль играет ключевую роль в обеспечении стабильного грузопотока в южном направлении, активно содействуя развитию международной логистики, в том числе за счет внедрения мультимодальных схем доставки.

Достигнутый результат обусловлен увеличением объема предъявления сельскохозяйственных и ряда других категорий грузов.