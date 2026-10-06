В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Сергея Бугаева «Африка»

8 октября в 18.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется персональная выставка легендарного Сергея Бугаева «Африка» (16+). В экспозиции представят серию «Ребусы». На вернисаже пройдет творческая встреча с художником. Вход на открытие и артист-ток строго по регистрации.

Многие помнят Сергея Бугаева «Африка» по главной роли мальчика Бананана в культовом фильме «Асса» (18+). Но Сергей в 1980-х годах был больше художником и музыкантом, чем артистом. А ленинградский рок и «новые художники» под предводительством Тимура Новикова (который сыграл сам себя «на клавишах»), «сделали» это кино. Именно они принесли в фильм эстетику андеграунда, как будто прожив свою реальную жизнь на камеру, с антуражем, диалогами, и контекстом.

Как говорили самые яркие представители «новых художников»: если ты хочешь стать известным художником – создай свой стиль, а хочешь стать самобытным, войти в историю и остаться в ней – изобрети свой метод.

«Ребусы» – одна из самых продолжительных и философски насыщенных серий Сергея Бугаева «Африки», над которой художник работает на протяжении многих лет. Ребус стал для него своеобразной моделью восприятия мира. Как говорит сам Сергей: «Для меня ребусы стали метафорой принципов человеческого мышления, его главный мотив – поиск смысла и ответов».

Для Бугаева ребус связан не только с игрой разума, но и с темой бессознательного. Ведь ребус нельзя разгадать по сходству, по аналогии: в нем слово не равно слову, а вещь – вещи. Само слово «rebus» переводится с латинского как «через вещи», и именно изображения становятся здесь проводниками скрытого смысла. Предметы, знаки, фрагменты слов и образов соединяются в сложные визуальные конструкции, которые невозможно «прочитать» однозначно. Работы строятся на разрыве между изображением и словом, между вещью и ее возможным значением. Смысл же возникает как ощущение, внезапная связь между разрозненными элементами.

Основой произведений серии «Ребусы» стали медные пластины, подвергнутые химической обработке. Со временем поверхность меди темнеет, покрывается патиной, меняется под воздействием времени и среды. Благодаря этому сами работы начинают напоминать следы скрытых процессов — словно изображение постепенно проступает из глубины материала.

Кураторы выставки: Сергей Бугаев «Африка», Руфина Амирханова (Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков), Мария Иванова («ЗИМ Галерея»).