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У сызранца, неоднократно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, по приговору суда конфискован автомобиль

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У сызранца, неоднократно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, по приговору суда конфискован автомобиль

В мае текущего года в ночное время инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Лазо, остановили для проверки документов автомобиль Toyota Corolla под управлением 50-летнего местного жителя.

В ходе административной процедуры сотрудники полиции обратили внимание на поведение водителя и исходивший от него резкий запах алкоголя. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако от выполнения законного требования полицейских он отказался. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки по автоматизированным учетам инспекторы установили, что сызранец ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. На момент задержания срок наказания не истек.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, мужчина вину признал полностью и сообщил полицейским, что выпил пару бокалов пива, сел за руль автомобиля и поехал к брату в гараж забрать личные вещи.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.

Суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 8 месяцев. Автомобиль Toyota Corolla конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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