В «Заварке» пройдет музыкальный квартирник, на котором выступит самарская группа «Люси»

9 октября (пятница) в 19.00 в «Заварке» пройдет музыкальный квартирник (12+), на котором выступит самарская группа «Люси». Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Концерт вдохновлен устными воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Дискотеки, танцы, концерты во Дворце спорта – все это было частью повседневной жизни любого горожанина. Гости услышат «музыкальный коктейль» из джаза, r'n'b, инди и хип-хопа, замешанный на энергии волжской жизни, а также любимые треки в мягкой акустической аранжировке, которые подарят теплую и расслабленную атмосферу.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d2aDbi