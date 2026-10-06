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Самарцам объяснили, когда дадут тепло

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Самарцам объяснили, когда дадут тепло

С наступлением холодов жителей многоквартирных домов традиционно волнует вопрос: когда включат отопление? Так, в Самаре отопительный сезон стартовал с 5 октября, а, например, в Сызрани - с 7 октября. Тепло подают не одновременно во все здания. Обычно в первую очередь отопление получают социальные объекты - детские сады, школы, больницы.

Вместе с тем, стоит отметить, что подача тепла зависит не от календарной даты, а от установленных нормативов и фактической погоды. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, основанием для начала отопительного сезона является установление среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Решение о подаче тепла в дома с централизованным отоплением принимает орган местного самоуправления - обычно это оформляется постановлением администрации города или района. Если же дом отапливается не от центральной теплосети, а от собственного оборудования, например, своей котельной или теплового пункта, то сроки включения отопления могут определить сами собственники на общем собрании.

У каждого муниципалитета есть возможность учитывать реальную погоду, разъясняет Минстрой России. Местные власти вправе начать отопительный сезон раньше положенного срока, если этого требуют климатические условия и интересы жителей, не дожидаясь, пока среднесуточная температура формально опустится ниже нормы на все пять дней.

Достоверная информация о запуске отопления, графиках подключения и возникающих вопросах размещается в официальных источниках: в домовых чатах в национальном мессенджере MAX, а также в госпабликах - официальных сообществах администраций и управляющих организаций, где публикуются общие постановления по муниципалитету. Доверяйте только проверенной информации!

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