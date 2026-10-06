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Самара принимает федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» для ветеранов СВО

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Самара принимает федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» для ветеранов СВО

Более 60 ветеранов СВО участвовали в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».

Конкурс объединяет специалистов из разных отраслей, позволяя им продемонстрировать профессиональное мастерство, обменяться опытом и лучшими практиками.

В этом году впервые учредили специальную номинацию для ветеранов СВО – «Второй старт». Как отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чтобы помочь защитникам раскрыть свои способности, применить накопленные знания и навыки, попробовать себя в новом направлении и найти путь для дальнейшего профессионального развития.

Наш земляк, ветеран СВО Павел Веткин, успешно прошел все испытания и вошел в десятку лучших. Он отмечает, что за время подготовки сильно вырос профессионально: «Мы сейчас проводим открытые тренировки, чтобы наши ребята могли заниматься и, несмотря на свои ранения, продолжать адаптироваться в мирной жизни».

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Кадры» (федеральный проект «Человек труда»). Организаторами выступили Минтруд России и Правительство Самарской области при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества».

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