В Самаре ограничат движение транспорта в дни религиозных праздников и в День Победы

61

В целях организации в 2022 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, 24 апреля 2022 года, 1 мая 2022 года, 3 мая 2022 года, 9 мая 2022 года, 11 июня 2022 года с 07:00 до 16:00 будет ограничено движение на следующих участках:

- по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;

- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Ново-Сельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Подробнее здесь.

Фото: администрация Самары