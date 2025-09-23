В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума

23 сентября 2025 11:49
180
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума

В связи с проведением в Самарской области Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на территории городского округа Самара будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта.

Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября 2025 года на участках автомобильных дорог регионального значения в границах города Самары.

В указанный период запрещается движение:

-   грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн;

- транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы).

Действие ограничений не распространяется на:

-  транспорт оперативных и экстренных служб (полиция, МЧС, скорая медицинская помощь, пожарная охрана);

- технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных и аварийно-восстановительных работах;

- транспорт коммунальных и аварийных служб;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

- транспорт для оказания ритуальных услуг;

- транспорт почтовой связи.

Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00 часов 4, 5, 6 и 7 ноября 2025 года. Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.

На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области рекомендует грузоперевозчикам и логистическим компаниям заранее скорректировать маршруты и графики движения на указанный период.

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025, 12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Готовность станции метро «Театральная» составляет 90%. Общество
1447
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025, 10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
Для удобства пассажиров на рейс выпущены два бесплатных автобусных маршрута. Транспорт
993
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
08 августа 2025, 11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
Горожане отмечают, что были огромные пробки и следовало выбрать другой маршрут.  Транспорт
886
В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список