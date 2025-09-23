В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума

В связи с проведением в Самарской области Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на территории городского округа Самара будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта.
Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября 2025 года на участках автомобильных дорог регионального значения в границах города Самары.
В указанный период запрещается движение:
- грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн;
- транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы).
Действие ограничений не распространяется на:
- транспорт оперативных и экстренных служб (полиция, МЧС, скорая медицинская помощь, пожарная охрана);
- технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных и аварийно-восстановительных работах;
- транспорт коммунальных и аварийных служб;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;
- транспорт для оказания ритуальных услуг;
- транспорт почтовой связи.
Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00 часов 4, 5, 6 и 7 ноября 2025 года. Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.
На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области рекомендует грузоперевозчикам и логистическим компаниям заранее скорректировать маршруты и графики движения на указанный период.