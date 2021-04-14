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В Самаре начинаются судебные слушания по «травмайному» делу

14 апреля 2021 11:00
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В Самаре начинаются судебные слушания по «травмайному» делу

В Самаре начинаются слушания по делу о хищениях при строительстве рельсовой «ветки» к стадиону «Самара Арена».

Фигурантам – бизнесмену Александру Агапову и замдиректора компании «ВТС Метро» Эдуарду Меркулову – вменили статью «Мошенничество в особо крупном размере».

Компания Сергея Натальчука «ВТС Метро» зарегистрирована в 2017 году и с того момента успела заработать на госконтрактах более 3,778 млрд рублей. В 2017-2018 годах, перед чемпионатом мира по футболу, компания планомерно осваивала бюджеты мэрии Самары, выделенные на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена».

Одновременно «ВТС Метро» занималось строительством резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона.

На контрактах к мундиалю компания Натальчука заработала более 1,221 млрд рублей. Хотя без проблем не обошлось.

В марте 2020 года сотрудниками УЭБиПК совместно с оперативниками УФСБ был выявлен факт противоправной деятельности замдиректора компании «Росэлектрик» Александра Агапова. «Росэлектрик» выступал субподрядчиком «ВТС Метро» в рамках «трамвайного» контракта.

Как считают правоохранители, Агапов, «зная о наличии возможности поставить программное обеспечение меньшей стоимостью запроектированного в рамках договора субподряда SCADA NPT Expert на сумму 7,127 млн рублей, в нарушение требований муниципального контракта и проектной документации поставил и установил программное обеспечение, не соответствующее требованиям вышеуказанных документов», и оформил данную поставку документально. Ущерб от действий фигуранта первоначально оценили в 5,527 млн рублей.

«Травмайное» дело уже дошло до суда: сегодня в суде Ленинского района состоится первое заседание по нему, председательствует в процессе судья Иван Бедняков. Вторым фигурантом, помимо г-на Агапова, значится некто Меркулов Э.И., чьи данные совпадают с ФИО замгендиректора «ВТС Метро» Эдуарда Меркулова. Перед мундиалем именно Меркулов комментировал для СМИ ход строительства трамвайной ветки к стадиону.

«Полотно выполнено на 40%, не позднее 10 сентября выйдем на укладку верхнего строения пути. Все идет по графику. По контракту завершение работ 30 апреля следующего года, но рассчитываем, что при достаточном финансировании к новому году готовность будет 90%», — бодро рассказывал Эдуард Меркулов порталу «ВолгаНьюс» в августе 2107 года. Теперь же он (или его полный тезка, что маловероятно) – подсудимый по делу о мошенничестве, пишет Обозрение.

 

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