В Самаре начали демонтировать трамвайные пути на Полевой

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Транспортная инфраструктура Ленинского района Самары претерпела очередные изменения. Речь идет о перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Там полным ходом идет демонтаж трамвайной линии. Работы ведут в рамках подготовки к строительству метро. Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял эту локацию. Посмотрите, что происходит за строительным забором.

Этот перекресток с участками (улицы Самарской от Чкалова до Полевой, Полевой от Галактионовской до Садовой, Ново-Садовой от Первомайской до Полевой) перекрыли еще в субботу, 8 октября. По данным мэрии Самары, ограничения будут действовать до 23:59 21 ноября 2022 года. По этой причине изменятся и маршруты общественного транспорта, в частности автобусы № 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 будут ходить по скорректированной схеме.

— В это время метростроевцы будут переносить инженерные коммуникации: водовод, ливневую канализацию, кабели связи. А на следующем этапе развернется непосредственно строительство: начнут рыть котлован и выполнять другие необходимые работы, — пояснили в городской администрации.

Действующий тоннель самарского метро заканчивается в районе перекрестка Ново-Садовой и Полевой. Тоннель будут рыть дальше, состыковав с уже имеющимся. Для этого в ближайшем будущем рабочим нужно будет опустить под землю щит, развернуть тоннелепроходческий комплекс и двигаться дальше.

Станцию метро «Театральная» строят на улице Галактионовской, на отрезке между Вилоновской и Красноармейской. К станции построят два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской — под Самарской и Галактионовской, с притоннельными сооружениями (вентиляционной камерой, водоотливной установкой), пишет 63.ру.