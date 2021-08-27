В Самаре на Московском шоссе установили первые проекционные пешеходные переходы

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В Самаре на Московском шоссе появились проекционные пешеходные переходы. Их оборудовали на дублерах в районе ТЦ "Московский". Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Рядом с зеброй повесили светодиодный проектор, который проецирует на дорогу разметку. Отметим, что проекционный переход не заменяет разметку, которая нанесена на проезжую часть. Он лишь дополняет ее.



Подобная подсветка призвана повысить безопасность пешеходов в темное время суток. Она не стирается и не тускнеет. Кроме того, ее хорошо видно в непогоду - при тумане, дожде или снеге.



В Минтрансе отметили:

- Оборудование создает яркий световой коридор. Пешеходы окрашиваются желто-белыми полосами и становятся заметнее. Новая технология показала свою эффективность зимой, когда на переходах не было возможности восстановить стершийся термопластик.

Напомним, оснащение дорог Самары проекционными пешеходными переходами ранее анонсировал заместитель министра транспорта и автодорог региона Андрей Спиридонов. Он сообщал, что светящиеся зебры появятся в городе летом 2021 года, пишет Сова.инфо.

Губернатор отметил, что вопрос безопасности на дорогах – самый важный. «Мы себе поставили очень жесткие параметры: добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза», – отметил руководитель области. Он также добавил, что ситуация в регионе в последнее время значительно улучшается. Средства, направленные на ремонт и строительство дорог в прошлом году, уже дали свой эффект в плане снижения аварийности, уменьшения числа ДТП со смертельным исходом.

Фото: министерство транспорта и автодорог Самарской области / Instagram