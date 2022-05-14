В Самаре на день запретят движение и парковку на Московском шоссе

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Ограничения вступят в силу в день открытия студвесны — 18 мая в 13:00. Разблокировать движение планируют в 01:00 19 мая.

Раньше власти сообщали, что в честь студвесны в областной столице на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц.

Самара — родина «Студенческой весны». Еще в 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение всероссийского фестиваля. В 1993 году инициатива была поддержана Союзом молодежи России, правительством Самарской области и администрацией города, и в этом же году фестиваль получил свое название — «Российская студенческая весна».

На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в Самарскую область фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах. В 2020 году в День молодежи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области.

2022 год — юбилейный. Это будет тридцатая студенческая весна, пишет 63.ру.