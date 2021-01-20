В Самаре планируют убрать два автобусных маршрута

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Власти Самары готовятся поменять схему движения общественного транспорта. Об этом говорится в проекте документа, который предполагает внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

В частности предлагается отменить автобусные маршруты № 7 "Безымянский рынок - Транзитная" и № 65 "Центральный автовокзал - Кабельная". Как указывается, главная причина - нет устойчивого пассажиропотока. Также утверждается, что эти автобусы дублируются другим общественным транспортом. Муниципальные маршруты собираются отменить в связи с поступившими в департамент транспорта Самары заявлениями перевозчиков.

Помимо этого, документ предусматривает изменение еще двух маршрутов. Так, автобус №27, если документ утвердят, станет кольцевым и станет двигаться по следующему маршруту: станция метро "Безымянка" - кинотеатр "Луч" - станция метро "Безымянка".

Что касается автобуса №30, то он будет ходить от завода "Экран" до Центрального автовокзала, вместо Дома Печати. При этом в схему его движения включат еще улицу Кабельную, сообщает ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com